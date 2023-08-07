الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب أدوية غير مصرح بتداولها بحوزة راكبين بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكبين مصريين بحوزتهما دواء غير مصرح بتداوله فى السوق المصري.

كانت البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من المدينة، حيث استوقف مصطفى محمد مصطفى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شاكر مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام حافظ منشاوي رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط ٣٦٠ كبسولة و٢٦٠ عبوة فوار بإجمالي ٦٢٠ من الدواء سالف الذكر.

أما عن الضبطية الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب نفس الخطوط ولكن الرحلة القادمة من جدة، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢٢٠ شريط لنفس العقار، تم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد فتحي مأمور الجمرك، وعمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.

أمر أحمد عبد الهادي، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، كما أمر مصطفى الجندى، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبين للنيابة المختصة.

أحد الركاب إحباط تهريب أحمد عبد الهادي الإدارة المركزية الإجراءات الجمركية علي الخطوط السعودية
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