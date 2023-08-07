سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 فى مصر دون مصنعية

مع بداية أول الصباح يشغل بال المواطنين حرص المواطنين على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في مصر دون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب وجود حالة من التراجع مع بدء تعاملات اليوم بمحلات الصاغة المصرية، ثم سبقها وجود حالة من الهبوط في تعاملات الأمس، وانخفضت أسعار الذهب عيار 21، لكي يسجل مبلغ 2155 للبيع، و2150 جنيها للشراء، أما وصل سعر الأوقية العالمية لمبلغ 1943 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في مصر دون مصنعية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الاثنين.

سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس عيار 24 ليسجل 2462.75 جنيه للبيع، و2457.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وتراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس عيار 22 لمستوى 2257.5 جنيه للبيع، و2252.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس عيار 21

وانخفض سعر الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس عيار 21 خلال التعاملات الصباحية اليوم ليسجل 2155 جنيها للبيع، و 2150 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس عيار 18 حالة من الهبوط ليصل إلى 1847.25 جنيه للبيع، و1842.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما تراجع سعر الذهب عيار 14 ليسجل 1436.75 جنيه للبيع، و1433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس عيار 12

هبط سعر الذهب عيار 12 ليصل إلى 1231.5 جنيه للبيع، و 1228.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس فانخفض سعره أيضا ليتراجع بقيمة 24 جنيها ويسجل 17240 جنيها للبيع، و17200 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 7 أغسطس

وسجل سعر الأوقية العالمية اليوم الإثنين 7 أغسطس في التعاملات الصباحية اليوم الأحد نحو 1943 دولار للبيع، و1942 دولار للشراء.