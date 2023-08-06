"التموين": نتمنى تمديد قرار الإعفاء الجمركى عن واردات الذهب الشخصى

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن قرار إعفاء القادمين من الخارج من الجمارك على الذهب، يشمل المصريين وغير المصريين، مؤكدًا أن القرار كان له تأثير جيد على السوق المصرية، وأدى لدخول 600 كيلو ذهب من الخارج، وهو ما ساهم في ثبات سعر الذهب منذ شهر بين 2150 لـ2160 جنيهًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مبادرة إعفاء المشغولات الذهبية من الجمارك، ينتهي في شهر نوفمبر، مردفا: "نأمل من رئيس الوزراء ووزير التموين تمديدها، لأن لها أثر كبير على استقرار سعر الذهب في السوق المصري".

وأردف: "نتائج القرار أفضل للسوق المصري وللدولة، لأنه عوض نقص الحصيلة الدولارية، فالذهب عملة معتمدة في أنحاء العالم، ونتمنى أن نصل لطن ذهب".

ولفت إلى أن صناعة الذهب انتعشت بسبب الإعفاء الجمركي، وأصبحنا قريبين للسعر العالمي، كما أن توفير الخام يشجع الورش الصغيرة والمصانع.

من ناحيتها، طالبت الإعلامية عزة مصطفى، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتمديد مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك، لبعد نوفمير.