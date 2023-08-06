الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوثائقية" ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف تفاصيل أول لقاء جمعه بنجيب محفوظ

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي يكشف عن موهبة الكاتب الراحل والتي بدأت منذ طفولته والمواقف التي عاشها وأثرت في شخصيته ككاتب.

قالت المذيعة نسرين عكاشة، ابنة أسامة أنور عكاشة، إن والدها تقابل مع نجيب محفوظ وكان سعيدًا جدًا أنه أعطاه قدر من التشجيع أن يكمل على ذلك، مشيرة إلى أن صورته مع نجيب محفوظ قام بتكبيرها ووضعها في إطار وكان حريصًا أن تظل طوال الوقت أمام مكتبه وأمام عينه وأمام الجميع.

وأشار الفيلم أن أسامة أنور عكاشة، رافق أبطاله في رحلتهم الدرامية منذ أن خط بقلمه الرصاص على مسودة أوراقه حتى العرض التلفزيوني الأول فالعلاقة بين "عكاشة"، وبين نصوصه الدرامية علاقة أبوه، والحنين بينه وبين شخصياته حنين الفرع إلى الأصل وعلى هذا الأساس أصغى عكاشة لحوارات أبطاله وراقب حركاتهم بدقة شديدة.

إلهام شاهين:"عكاشة"من الكتاب القلائل الذين يحضرون مواقع التصوير

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن أسامة أنور عكاشة، من الكتاب القلائل الذين يحرصون على التواجد بمواقع التصوير، مشيرة إلى أنه كان يجلس إلى جانب المخرج وكان حاضرًا ويركز دائمًا، وكان يهتم بعمله جدًا وينبه الممثل عند ضياع الشخصية منه بالهمس في أذنه.

الوثائقية أسامة أنور عكاشة نجيب محفوظ إلهام شاهين مواقع التصوير
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