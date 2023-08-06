الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صبرة القاسمى: قبل نشأة الإخوان لم يكن هناك عنف فى مصر

جريدة الدستور

قال المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إنه دخل السجن في إبريل 1991، بعد اتهامه بالانتماء إلى الجماعات الجهادية، خلال فترة وجوده بالسجن.

وأكد أنه من خلال وجوده في السجن مع عناصر من الإخوان والجماعات الجهادية، يرى أن جماعة الإخوان تحرض على العنف ولا تمارسه إلا عندما تكون في أتون الصراع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يرى أن كافة تيارات الإسلام السياسي "واحد"، وتصب في بعضها البعض، وكل الجماعات التكفيرية خرجت من رحم جماعة الإخوان، بداية من نقل سيد قطب أفكار أبو الأعلى المودودي. 

ولفت إلى أنه جماعة الإخوان تغذي عمليات العنف، ويعاونها في ذلك أبواق السلفية، ثم يتبرأون من العنف.

وتابع: "محاولة اغتيال جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك لا يمكن لأحد أن ينكر دور الإخوان فيها، لأن الأساس الفكري لكل الجماعات الإرهابية ومنها داعش هي بعض أفكار سيد قطب"، مشيرا إلى أنه قبل نشأة جماعة الإخوان لم يكن هناك عنف في مصر.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

صبرة القاسمي الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز
ads

الأكثر قراءة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسًا لتحرير جريدة اليوم السابع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية