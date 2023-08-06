صبرة القاسمى: قبل نشأة الإخوان لم يكن هناك عنف فى مصر

قال المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إنه دخل السجن في إبريل 1991، بعد اتهامه بالانتماء إلى الجماعات الجهادية، خلال فترة وجوده بالسجن.

وأكد أنه من خلال وجوده في السجن مع عناصر من الإخوان والجماعات الجهادية، يرى أن جماعة الإخوان تحرض على العنف ولا تمارسه إلا عندما تكون في أتون الصراع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يرى أن كافة تيارات الإسلام السياسي "واحد"، وتصب في بعضها البعض، وكل الجماعات التكفيرية خرجت من رحم جماعة الإخوان، بداية من نقل سيد قطب أفكار أبو الأعلى المودودي.

ولفت إلى أنه جماعة الإخوان تغذي عمليات العنف، ويعاونها في ذلك أبواق السلفية، ثم يتبرأون من العنف.

وتابع: "محاولة اغتيال جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك لا يمكن لأحد أن ينكر دور الإخوان فيها، لأن الأساس الفكري لكل الجماعات الإرهابية ومنها داعش هي بعض أفكار سيد قطب"، مشيرا إلى أنه قبل نشأة جماعة الإخوان لم يكن هناك عنف في مصر.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.