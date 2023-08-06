مصدر بـ الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع مهاجم إسبانيول.. وموقف سوزا

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن التعاقد مع البلجيكي لاندري ديماتا مهاجم فريق إسبانيول الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لحسم التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية الموسم الجديد.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن البلجيكي ديماتا خارج حسابات النادي الأهلي على عكس ما تردد في الساعات الماضية.

وأشار إلى أن البرازيلي جوستافو سوزا لايزال هو الهدف الأهم والخيار الأساسي بالنسبة للسويسري مارسيل كولر.

وأوضح أنه في حال فشل التعاقد مع المهاجم البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي، سيتم تأجيل إتمام الصفقة إلى يناير المقبل وسيكون اللاعب الأقرب هو المغربي حمزة هنوري لاعب الفتح المغربي والذي قد ينضم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في حال نجح في إثبات ذاته.