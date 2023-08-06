باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع جونكالو راموس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن باريس سان جيرمان الفرنسي توصل إلى اتفاق للتعاقد مع البرتغالي جونكالو راموس مهاجم فريق بنفيكا، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع بنفيكا للتعاقد مع راموس، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن راموس سينتقل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، مقابل 65 مليون يورو + مكافأت تُقدر بمبلغ 15 مليون يورو.

وأشارت الشبكة إلى أن بنفيكا طلب مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن جونكالو راموس، ليتوصل باريس لصيغة تسمح له بدفع ذلك المبلغ بتخصيص جزء للمكافآت، بالحصول على مساحة أكبر فيما يخص قوانين اللعب المالي النظيف.

وتوصل باريس سان جيرمان لاتفاق للتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، لكن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن.

وبرز راموس مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، حيث سجل 3 أهداف في مباراة بلاده أمام سويسرا في ثمن نهائي البطولة.