الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوثائقية| جمال عبدالحميد: أحمد زكي تحمس كثيرا لعمل "أرابيسك" وأسامة رفض تأجيله

احمد زكى
احمد زكى

أكد المخرج جمال عبدالحميد، إن الفنان الراحل أحمد زكي، لم يرفض مسلسل "أرابيسك"، بل تحمس له كثيرًا، إلا أنه كان يحتاج ثلاثة أشهر حتى يبدأ في التصوير، وأسامة أنور عكاشة أصر على البدء فورا ليعرض المسلسل في رمضان.

وقال عبدالحميد، خلال الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة، الذي أذاعته قناة الوثائقية: "لما قرأت مسلسل أرابيسك جُننت، شغل عبقري وعظيم، مفيش كلمة ولا حرف يتغير في السيناريو والحوار، لما سألني أسامة من يعمل المسلسل، قلت له أحمد زكي صديق لي ولك، تعرفه جيدًا، قلت له نجيبه، أحمد زكي جُن لما قرأ المسلسل، وقال هأعمله،  لكن كان يصور فيلما مع محمد فاضل، وأمامه شهرين، أو ثلاثة، واحنا كنا عايزين ندخل به رمضان، فجبنا صلاح السعدني".

 

شبهت الناقدة الفنية ماجدة موريس، أسامة أنور عكاشة، بالجراح، الذي شرح وحلل تفاصيل حسن أرابيسك في حياته الخاصة الذي يمر بتقلبات كثيرة جدًا، أحيانًا تغلبه، وأحيانًا يغلبها.

وأردفت: "أرابيسك  من أهم الأعمال التي تحلل تباينات الشخصيات والثقافات والازدواجية بين الأعمال اليدوية والفكرية، وأسامة كتب القضية بامتياز". 

وكشف الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، أن أسامة أنور عكاشة يختار شخصية في العمل يقول من خلالها ما يريده، وهذه الشخصية في مسلسل ارابيسك، كانت شخصية وفاء المثقف، من خلال حواره مع الأستاذ الجامعي القادم من أمريكا كرم مطاوع.

وأردف: "طول الوقت شاغله تركيبة الشخصية المصرية، ومصدر العبقرية، بيسأل السؤال احنا عرب ولا أفارقة ولا متوسطين ولا فراعنة".

أسامة أنور عكاشة أرابيسك حسن أرابيسك
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