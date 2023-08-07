الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-8-2023 في محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية اليوم يحرص المواطنين على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-8-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة في مصر للأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء الخاصة بحالة الطقس، اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، مع بعض من درجات الحرارة المتوقعة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 7-8-2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 

وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على شمال البلاد، إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وطبقا لتوقعات الخبراء، سيسود البلاد طقس يكون شديد الحرارة رطب بالنهار، على في من القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وجنوب سيناء وبجنوب البلاد.

فيما سيصبح الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، يميل للحرارة ليلًا، على كل الأنحاء.

وترتفع نسب الرطوبة اليوم، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، على مدار اليوم، فيما سيسود البحر المتوسط حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج من 1 إلى 1.75متر، والبحر الأحمر يشهد حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر.

وتشهد القاهرة الكبرى، شبورة مائية في الصباح، وتنشط الرياح أحيانًا بقيمة 32 كم/س، ونسبة الرطوبة تتراوح من 35 إلى 80%، والأجواء تصبح مشمسة.


والوجه البحري، يسوده شبورة مائية صباحًا، وتنشط الرياح بقيمة 28 كم/س، ونسبة الرطوبة من 40 إلى 85%، والجو يكون مشمس.


والسواحل الشمالية الغربية، تشهد شبورة مائية صباحًا، وتنشط الرياح أحيانًا، بقيمة 32 كم/س، ونسبة الرطوبة من 50 إلى 90%، والأجواء تصبح مشمسة بشكل جزئي.

فيما يسود السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء، تشهد شبورة مائية في الصباح، وتنشط الرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، ونسبة الرطوبة من 55 إلى 90%، والأجواء تصبح غائمة جزئيًا.

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يشهد نشاط للرياح أحيانًا، بقيمة 36 كم/س، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 90%، والجو يصبح مشمس.

أما شمال الصعيد، يسوده نشاط للرياح معتدل بقيمة 28 كم/س، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 60%، والأجواء مشمسة.

خبيرة أرصاد تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وموعد انكسار الموجة الحارة

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 36، المحسوسة 39، الصغرى 26.
  • الإسكندرية: العظمى 32، المحسوسة 35، الصغرى 25.
  • العلمين: العظمى 32، المحسوسة 35، الصغرى 25.
  • مطروح: العظمى 32، المحسوسة 35، الصغرى 24.
  • السلوم: العظمى 33، المحسوسة 37، الصغرى 25.
  • أسوان: العظمى 45، المحسوسة 45، الصغرى 31.
  • الوادي الجديد: العظمى 44، المحسوسة 45، الصغرى 27.
  • أبو سمبل: العظمى 44، المحسوسة 45، الصغرى 29.
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