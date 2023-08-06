الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لتورطه فى اقتحام منازل كاليفورنيا.. القبض على دب مشاغب

دب مشاغب
دب مشاغب

قبضت السلطات في ولاية كاليفورنيا على دب أسود مشاغب، متهم في عمليات اقتحام منازل بالولاية على مدار السنوات الماضية، في منطقة بحيرة تاهو وما حولها، وسيتم نقله إلى محمية في كولورادو.

الملقب بـ"هانك الدبابة"، حيث كان الحيوان واحدًا من العديد من الدببة الكبيرة التي اكتسبت سمعة سيئة في السنوات الأخيرة لإحداث فوضى في مجتمع ساوث ليك تاهو، هذا الدب بالتحديد، أنثى مسجلة رسميًا باسم 64F من قبل إدارة الأسماك والحياة البرية بكاليفورنيا، مسؤولة عن ما لا يقل عن 21 عملية اقتحام منزل و"أضرار جسيمة للممتلكات" في منطقة ساوث ليك تاهو منذ عام 2022، حسبما أفادت شبكة cbs نيوز الأمريكية.

تم التحقق من تورطها في تلك الحوادث من خلال اختبار الحمض النووي، الذي استخدمته الوكالة في أوائل العام الماضي لتحديد ما لا يقل عن أربعة اقتحامات سببوا في مشاكل عبر مساحة واسعة من الأرض بين شمال كاليفورنيا ونيفادا.

في ذلك الوقت، كانت السلطات قد ربطت الدببة بحوالي 150 تقريرًا عن الحوادث، بما في ذلك اقتحام وتدمير أكثر من 30 عقارًا في أجزاء مختلفة من المنطقة.

ألقى علماء الأحياء في الحياة البرية القبض على هانك و"شل حركتها بأمان" مع أشبالها الثلاثة صباح الجمعة، وفقًا لإدارة الحياة البرية بالولاية.

السلطات ولاية كاليفورنيا دب أسود مشاغب عمليات اقتحام اقتحام منازل بحيرة تاهو محمية في كولورادو
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