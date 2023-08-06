الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سر غياب أسرة عادل إمام عن افتتاح المهرجان القومى للمسرح

عادل إمام
عادل إمام

كشف جمال عبدالناصر، رئيس المركز الإعلامي للمهرجان القومي للمسرح، عن سر غياب أسرة عادل إمام عن افتتاح المهرجان.

وقال رئيس المركز الإعلامي لمهرجان القومي للمسرح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، تواصل مع رامي عادل إمام ومحمد عادل إمام، نجلا الزعيم، وكان مفترض أن يحضر محمد إمام الافتتاح، لكن كان لديه تصوير يوم الافتتاح فاعتذر.

وأضاف: "ورامي اعتذر أيضًا عن الحضور قبل الافتتاح بيوم، وقال لمحمد رياض، احنا مبسوطين، وعادل إمام عنده علم بالتكريم، لكن ظروفه الصحية لا تسمح بالحضور".

عادل إمام لن يُكرم في دورة المهرجان المسماة باسمه

ولفت عبدالناصر إلى أن إدارة المهرجان تقدر عدم حضور أي من أسرة الفنان، وترى أن أسرته كانت متخوفة من الحضور، لأن السؤال الوحيد عند حضورهم سيكون عن صحة عادل إمام، كما أن إدارة المهرجان، ترى أن عادل إمام ليس ملك أحد، إنما ملك الشعب كله، والدورة باسمه احتفاء به، لكن لن يُكرم فيها، لأنه سبق أن كرم في الدورة الثالثة، ولوائح المهرجان تنص على أن الفنان لا يكرم إلا مرة واحدة.

عادل امام المهرجان القومي للمسرح اخر النهار
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