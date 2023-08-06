افتتاح 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة
تفتتح وزارة الأوقاف، 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبل؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 60 مسجدًا منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.
وجاءت المساجد كالآتي:
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي- سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية