الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

افتتاح 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبل؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 60 مسجدًا منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

وجاءت المساجد كالآتي:

مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي- سندنهور

مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل 

مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر

مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية

وزارة الأوقاف الأوقاف مساجد الصيانة مساجد الترميم
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