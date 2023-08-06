الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقنيات الملابس الجاهزة في ورشة عمل لطلاب الصم وضعاف السمع بالخارجة

تدريب طلاب ذوي الهمم
تدريب طلاب ذوي الهمم على تقنية الملابس الجاهزة

قال سيد عبد العزيز عطية، وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد إنه يجرى تنظيم تدريبات عملية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة حول تقنيات الملابس الجاهزة وذلك ضمن خطة العمل بالأنشطة الصيفية لطلاب التربية الخاصة.

جاء ذلك تحت رعاية د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

أضاف وكيل تعليم الوادي الجديد أن ذلك يأتى فى إطار دعم طلاب المحافظة من ذوى الهمم واستثمار قدراتهم وطاقاتهم التى يتميزون بها عن غيرهم لدمجهم مع المجتمع وتأهيلهم للإنطلاق نحو سوق العمل، موجهًا شكره للقائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد أن البرنامج يأتى ضمن الانشطة والتدريبات الصيفية التى يجرى تنفيذها خلال الإجازة لطلابنا من ذوى الهمم لقضاء وقت سعيد ومفيد.

تضمنت ورشة العمل اليوم تدريب الطلاب على تصميم مجموعة من الأعلام  وشعار المحافظة وشعار مدرسة we  للتكنولوجيا التطبيقية، لافتًا إلى تفاعل الطلاب بالورشة من خلال الأعمال المميزة التى ابدع الطلاب فى تصميمها".

وكيل التعليم بالوادى الجديد خطة العمل بالأنشطة الصيفية لطلاب التربية الخاصة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع تقنيات الملابس الجاهزة ذوي الهمم واستثمار قدراتهم وطاقاتهم
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