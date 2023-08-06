الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد تحديث يومي 

نستعرض آخر تحديث يومي لسعر اليورو الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك القاهرة استقرارًا، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 6-8-2023

محرك منطقة اليورو.. الجارديان: الاقتصاد الألمانى يدخل فى ركود

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس في البنك التجاري الدولي استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

 

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