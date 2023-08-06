موعد مولد النبي 2023 وحكم الاحتفال به وصيامه

موعد مولد النبي 2023 من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون سنويًا في شهر ربيع الأول حيث ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على أجازة رسمية بمناسبة مولد النبي.

موعد مولد النبي 2023

يحتفل المسلمون خلال العام الجاري بيوم مولد النبي يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، والذي يوافق هذا العام 27 سبتمبر 2023، وتعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين في القطاع الخاص.

حكم صيام يوم مولد النبي

وعن حكم الاحتفال بيوم مولد النبي صل الله عليه وسلم قالت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن الاحتفال بيوم مولد النبي أجمع العلماء على جوازه، وأنها ليست بدعة كما تروج لذلك بعض الفئات، كما أن شراء حلوى المولد وهو الأمر الرائج لي المصريون كنوع من أنواع الاحتفال بيوم المولد النبوي جائز شرعًا للتهادي بحلوى مولد النبوي، وإظهار الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويتجه بعض المسلمين إلى صيام يوم المولد النبوي ، وقال دار الإفتاء في فتوى سابقة لها أن صيام يوم المولد النبوي أمر جائز شرعًا، حيث أن النبي صل الله عليه وسلم يصوم يوم مولده ويشكر الله على نعمه وأنه قضى عامًا جديدًا من حياته، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الاحتفال بطاعة الله عز وجل في كافة المناسبات سواء بالصيام أو الصلاة، وذلك حسب دار الافتاء المصرية.