النائب كريم السادات يطالب "القوى العاملة" بملتقى توظيفي لشباب المنوفية

طالب النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، الدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بعمل ملتقى توظيفي لخلق سوق عمل للشباب بمركز شباب مدينة تلا وأيضًا بمركز شباب مدينة الشهداء وتحديد موعد لعمل الملتقى كلا منهم على حده، موضحا سوق العمل هو سوق افتراضي يجتمع فيه الأشخاص الراغبين في الحصول على فرصة وظيفية مع أصحاب الشركات والمؤسسات الباحثة عن أيدي عاملة من أصحاب الكفاءات لرفع مستوى الخدمات والقدرة الإنتاجية لها وتتكون عادة هذه الأسواق من شقين، الأول هو العرض والذي يقوم به الشخص الباحث عن العمل والثاني وهو الطلب والذي تقوم به الجهة الباحثة عن موظفين.

وأوضح "السادات" فى طلب تقدم به لوزارة القوى العامة ومديرية القوى العاملة بالمنوفية، أن أهداف الملتقى التوظيفي هي تفعيل دور الوزارة في خلق فرص عمل بمختلف المجالات في البلد بدلاً من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

كما أن الملتقى يساهم في تحقيق رؤية 2013 والمتعلقة بـ"توطين الوظائف" وخلق الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين من أبنائنا المؤهلين الدخول سوق العمل، بالإضافة إلي توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية لخريجي وخريجات الجامعات.

وتابع: الملتقى يعمل على إتاحة التواصل المباشر بين الطلاب والطالبات بجهات التوظيف، فضلًا عن عرض برامج استقطاب التدريب المنتهي بالتوظيف للطلاب والطالبات المميزين، وتعزيز توطين مختلف القطاعات بشباب من أبناء المحافظات المؤهلين لدخول سوق العمل.

وأضاف: “يوفر الملتقى أكبر عدد من الفرص التوظيفية المناسبة، مما يعود بشكل إيجابي على الخريجين والخريجات الجامعة بمفاهيم البيئة المهنية والقيم المتصلة بأخلاق العمل”.