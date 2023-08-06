هل تتعرض مصر لموجة حارة طويلة خلال أغسطس؟.. "الأرصاد" توضح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لموجات حارة طويلة مثل الموجة التي شهدتها البلاد في يوليو الماضي والتي استمرت لأول مرة أكثر من أسبوعين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: ستشهد البلاد موجات حارة ولكنها ستكون قصيرة في المدة وأقل حدة من التي شهدتها البلاد في يوليو الماضي".

وتابعت: "ستكون الموجة على مدار 4 أيام، وبدرجات حرارة أقل، من التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي".

وعن نسب الرطوبة المتوقعة خلال شهر أغسطس، واصلت: "متوسط نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية من 90 إلى 95%، وكلما تقدمنا للمناطق الداخلية تقل نسبة الرطوبة تصل إلى 80%، في القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، فيما تقل في محافظات جنوب البلاد.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة متابعة النشرات الجوية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء ملابس فاتحة اللون واسعة، وتناول السوائل بكثرة على مدار اليوم وخاصة المياه.