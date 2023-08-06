"الأرصاد" تكشف محافظات تتعرض لأمطار خلال 72 ساعة مقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لأمطار، مؤكدة أن أقصى جنوب البلاد شهد بالفعل منذ أيام تعرضه لأمطار.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "تعرض جنوب البلاد لأمطار بسبب ارتفاع الحزام المداري وهي منطقة بتكون عند خط الاستواء، والتي سببت أمطارا في السودان وإثيوبيا ولكن تكون أخف في أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين والوادي الجديد.

وأكدت غانم أنه من الممكن أن تكون رعدية وفي بعض الأحيان تكون مثيرة للرمال والأتربة ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، موضحة استمرار تلك الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة.