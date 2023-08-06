هل تستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال الأيام المقبلة؟.. الأرصاد توضح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن اليوم شهدنا ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة، إذ بلغت العظمى اليوم على القاهرة 39 درجة مئوية في الظل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن درجات الحرارة اليوم المحسوسة بلغت 43 درجة مئوية، ولكنها ستكون لليوم فقط.

وأكدت غانم أنه بداية من غد الإثنين، ستنخفض درجات الحرارة، انخفاضا طفيفا وتدريجيا، حيث تبلغ درجات الحرارة غدا 36 درجة مئوية، بانخفاض 3 درجات، لافتة إلى أن باقي أيام الأسبوع ستشهد مزيدا من الانخفاضات والتي تصل فيها العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية في الظل.

وتابعت: "سنشهد أسبوعا أقل حدة في درجات الحرارة وحتى مطلع الأسبوع المقبل، وسنشعر بأجواء أفضل بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على تقليل حدة ونسبة الرطوبة مع مزيد من نشاط الرياح الذي يساعد على تقليل شعورنا بدرجات الحرارة".