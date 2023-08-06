الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة العمل الفلسطينى تعلن وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من عين الحلوة

عين الحلوة في لبنان
عين الحلوة في لبنان

جددت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اليوم الأحد، تأكيدها على تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم في مخيم عين الحلوة.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم: استكمالا للجهود التي بذلت من أجل إنهاء الاشتباكات وعودة الحياة إلى طبيعتها في مخيم عين الحلوة، تجدد الهيئة تأكيدها على تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم في مخيم عين الحلوة، وسحب كافة المسلحين من الشوارع وفتح الطرقات.

كما طالبت هيئة العمل لجنة التحقيق التي شكلتها الاستمرار في عملها لتحديد المتورطين في عملية الاغتيال الإجرامية التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبوأشرف العرموشي، وكذلك بعملية اغتيال عبدالرحمن فرهود، لتقوم هيئة العمل الفلسطيني المشترك بالعمل على تسليمهم إلى القضاء اللبناني بأسرع وقت. 

كما دعت هيئة العمل جميع العائلات التي نزحت بسبب الاشتباكات للعودة إلى منازلهم في المخيم، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وطالبت هيئة العمل وكالة الأونروا إلى إزالة الركام الذي خلفته الاشتباكات، من الشوارع وكذلك رفع النفايات من جميع أحياء المخيم. 

كما كلفت هيئة العمل المشترك في لبنان، هيئة العمل المشترك في صيدا للمباشرة بوضع الآليات المناسبة لترجمة ما تم الاتفاق عليه مركزياً بالتنسيق مع الجهات اللبنانية السياسية والأمنية والعسكرية.

وشكرت هيئة العمل المشترك في لبنان جميع الجهود المخلصة اللبنانية والفلسطينية على كافة المستويات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية والمراجع الروحية والدينية والشعبية أيضاً.

دول الخليج تدعو مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، ناشدت عدد من الدول العربية، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، على خلفية الأحداث التي يشهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، إنه حفاظا على سلامة مواطني الإمارات، تؤكد وزارة الخارجية أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقا.

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