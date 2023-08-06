انطلاق فعاليات حملة "بلدي أمانة" بقرى حياة كريمة بالإسكندرية

انطلقت، الأحد، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بالإسكندرية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتي تستمر على مدار شهري اغسطس وسبتمبر بجميع احياء محافظة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الحملة استهدفت في اليوم الأول 9611 فردًا من السيدات والرجال والأطفال وذلك بقرى بهيج ومدينة برج العرب والغربانيات وأبو صير وحوض سكرة والتكامل والمركزية وعبد الباسط عبد الصمد، بمركز و مدينة برج العرب ضمن قرى حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية بعدد 3750 زيارة.

وأوضحت أن الحملة تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين بصحبة أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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