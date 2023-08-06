الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الثانوية العامة المقبلين على التقديم لمعاهد الفنية الصحية الشرطية يتحدثون لـ"الدستور"

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تفتح غدًا وزارة الداخلية أبواب مستشفيات الشرطة في مدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، أسيوط، لسحب كراسات كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية للالتحاق بها، محددة موعد لاستلام كراسات التقدم  يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، وتستمر حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023.

وضعت  وزارة الداخلية بعض الشروط لبدء  قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ"القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسي "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي جاءت على النحو التالي:

  • أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.
  • لا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2023م.
  • لا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور.
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي) للعام الدراسي الحالي (2022- 2023) أو (أي أعوام سابقة).
  • لا يقل المجموع النهائي للثانوية العامة  بحد أدنى عن  60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها نهائياً "بالنسبة للذكور" ويتم تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.
  • أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة.
  • لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • لا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.
  • أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
  • لا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.
  • أن يقر الطالب بقبوله العمل في أي جهة شرطية وفقاً لاحتياجات العمل.

في ذلك الإطار التقت "الدستور" عددًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، للوقوف على مدى رغبتهم في الانضمام للمعاهد الفنية الصحية الشرطية، إذ قال أحمد إبراهيم، الطالب في الشهادة الثانوية العامة دفعة 2023، أن حلمه هو الالتحاق بالشرطة المصرية، والقواعد المحددة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية، بسيطة ولا يوجد فيها أي تعجيز، معقبًا هحقق حلمي أخيرًا".

فيما قال عمار أحمد، الطالب في الشهادة الثانوية العامة دفعة 2023، إن معاهد الفنية الصحية الشرطية تقدم للطالب التعليم المتميز، بالإضافة إلى أنها تقدم له فرص عمل في مستشفيات الشرطة طوال فترة الدراسة، معقبًا: "دة بالنسبة لنا كطلاب حلم جميل، أني أدرس واشتغل في نفس المكان".

أضاف عبدالرحمن صلاح، الطالب في الشهادة الثانوية العامة دفعة 2023  قائلًا لـ"الدستور": أتمنى أن أكون من بين الطلاب المقبولين في المعاهد الفنية الصحية الشرطية، مؤكدًا أن ذلك كان هدفه من البداية، وأنه قد وعد أهله أن يحققه في يوم من الأيام.

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