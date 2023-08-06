الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع ٢٥٠ درجة إلى ٢٤٣ درجة للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام.

وقال المحافظ إنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعى حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات إلي ١٨٥ درجة، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات إلي ١٦٥ درجة، المدرسة الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات إلي ١٤٥ درجة.

وأضاف الداودي أنه تم خفض الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلي ٢٢٥ درجة، فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات الي ١٩٠ درجة.

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