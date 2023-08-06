حرمان جماهير الأهلى والمصرى من الحضور "مباراتين" فى كأس مصر

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم عددًا من القرارات عقب مباراة الأهلى والمصري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وقررت إدارة المسابقات حرمان جماهير نادى الأهلى التي تواجدت بالمباراة من حضور المباراتين القادمتين للفريق، في بطولة كأس مصر.

كما تقرر إيقاف هارالد جمبرالد، مساعد مدرب فريق الأهلي، مباراتين قادمتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه، حيث أشار البيان إلى أن المدرب لن يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقًا للائحة.

كما قررت إدارة المسابقات حرمان جماهير نادي المصري المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لمباراتين فى بطولة كأس مصر.

وتقرر إيقاف علي ماهر المدير الفني لنادي المصري، أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد للطرد، وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة، على ألا يشارك في مباريات الكأس.

كما تقرر منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس نادي المصري، من مرافقة الفريق في المباريات لمدة عامين، اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.