الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي إلى 34.8 مليار دولار

البنك المركزي
البنك المركزي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها بارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري إلى نحو 34.879 مليار دولار في يوليو.

يُشار إلى أن البنك المركزي في اجتماعه مساء الخميس 3 الماضي حسم قراره بشأن أسعار الفائدة الحالية، وفقًا للمعطيات الاقتصادية والتي يقودها ارتفاع معدل التضخم المتواصل لمعدلات قياسية.

حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

كما أصدرت لجنة السياسات النقدية قرارها النهائي برفع الفائدة بمعدل 1%، مخالفة توقعات بنوك الاستثمار والخبراء كانت تشير إلى استمرار سياسة البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.

البنك المركزي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي صافي الاحتياطيات الأجنبية القاهرة الإخبارية
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