الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 7830 طن مخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت الوحدات المحلية بالإسماعيلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها نحو ٧٨٣٠ طنًا خلال الفترة من ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣ أغسطس 2023.

جاء ذلك بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي نحو ٨٠ طن، وفي قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي قدرت بنحو ١١٠ أطنان، كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٢٧٥ طنًا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٤٠ طن.

وفي قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي نحو ١١٠ أطنان، وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لنحو ١٣٠ طنًا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٠٤٥ طن من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية برفع نحو٩٧٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢٩٤ طن من المخلفات  بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٠٠٠ طن على مدار الأسبوع الماضي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"هل سممته طليقته؟".. لغز يحيط بوفاة شاب داخل حمام شقته بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟