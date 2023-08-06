رفع 7830 طن مخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

قامت الوحدات المحلية بالإسماعيلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها نحو ٧٨٣٠ طنًا خلال الفترة من ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣ أغسطس 2023.

جاء ذلك بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي نحو ٨٠ طن، وفي قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي قدرت بنحو ١١٠ أطنان، كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٢٧٥ طنًا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٤٠ طن.

وفي قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي نحو ١١٠ أطنان، وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لنحو ١٣٠ طنًا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٠٤٥ طن من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية برفع نحو٩٧٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢٩٤ طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٠٠٠ طن على مدار الأسبوع الماضي.