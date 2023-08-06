الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس مرقوريوس وأفرام بأخميم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس مرقوريوس وأفرام بأخميم.

وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم استشهد القديسان الجليلان مرقوريوس وأفرآم كانا أخوين بالروح وقريبين بالجسد وقد ولدا بأخميم، ثم ترهبا في أحد أديرة الصعيد، ومكثا فيه مدة عشرين سنة، ولما أثار العدو الاضطهاد على الكنيسة الأرثوذكسية ودخل الأريوسيون ليقدسوا على مذابح الأرثوذكسيين تقدم هذان القديسان إلى الهيكل ورفعا الخبز والخمر من على المذبح وقالا: "من لا يكون معتمدًا باسم الثالوث الأقدس لا يحق له أن يقدم قربانه إلا على مذابح الأوثان" فأمسكهما الأريوسيون وضربوهما ضربًا مبرحًا حتى أسلما روحيهما بيد الرب ونالا إكليل الشهادة.

هذا وأذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص موسى موسى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الخامس من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "إشباع الجموع" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع، وأشار إلى طُرق وخطوات الشبع بالله، من خلال: الإيمان من القائمين على الخدمة، والنظام والترتيب من المستقبلين للبركة، وعطية البركة "سَلاَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلاَمِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا. لاَ تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلاَ تَرْهَبْ" (يو ١٤: ٢٧).