شروط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الجامعات.. شروط التحويل للمنطقة الجغرافية

ننشر شروط تقليل الاغتراب 2023 حيث ارتفعت معدلات البحث عن شروط تقليل الاغتراب للعام الجامعى الجديد، وذلك في أعقاب إعلان بدء تنسيق القبول بالمرحلة الاولى للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة، وبعد تحديد الحد الأدنى للقبول وفتح باب تنسيق الجامعات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، بداية من أمس السبت حتى الأربعاء المقبل 9 أغسطس الحالي.



تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الجامعات



إضافة إلى ذلك، زادت معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وثريد، من آلاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، عن قواعد وموعد تقليل الاغتراب 2023، وذلك في أعقاب الإعلان عن بدء تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الاولى للشعبة الأدبية والعلمية.



خطوات تقليل الاغتراب 2023

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، عن خطوات وشروط تقليل الاغتراب 2023 ضمن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، مؤكدة أن تقليل الاغتراب لا يعنى تغيير إعادة الترشيح للكلية أو المعهد ولكن يعنى تقليل اغتراب الطالب والتحاقه في كلية بالمنطقة "أ " لكى يكون قريباً من منزله وأسرته.



شروط التحويل وتقليل الاغتراب 2023

كذلك، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مجموعة قواعد بشأن تحويل طلاب وطالبات الجامعات إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية أو خارج منطقته الجغرافية، منها الحصول على الحد الأدنى من المجموع الكلي للدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها سواء كان نظام انتظام أو انتسابه.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الالتزام بقواعد القبول بالكلية ومنها اجتياز اختبارات القدرات.



قواعد تقليل الاغتراب 2023



وأيضا، أن يكون الحد الأدنى للمجموع يطابق ويستوفي الحد الأدنى للكلية الراغب في التحويل إليها وتقليل الاغتراب، وأن تكون في نطاق جغرافي مختلف.

كذلك يتم السماح للطلاب المرشحين في تنسيق القبول بالجامعات في إحدى الكليات خارج نطاقه الجغرافي أ مثلاً، بالتحويل إلى كلية مناظرة في نطاقه الجغرافي أ دون الالتزام بالحد الأدنى للمجموع بالكلية المطلوب التحويل إليها.

وفي النهاية، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي للطالب، فإنه يمكن السماح له بالتحويل إلى كلية مناظرة بالحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.

‏وفي الختام، أتاحت وزارة التعليم العالي، تحويل وتقليل الاغتراب للطلاب، وذلك لأسباب مرضية طبقاً لقانون تنظيم الجامعات المصرية.

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