الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى منتصف التعاملات.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارًا في منتصف التعاملات تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

 

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

 

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

 

وقال لطفي لبيب، نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار المعدن النفيس استقرت بالأسواق المحلية خلال اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1943 دولارًا.

 


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1852 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 17280 جنيهًا.

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