البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام أولى تعاملات الأسبوع

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأحد – أولى تعاملات الأسبوع على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، تلك التى قابلتها عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و200 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "أى جى إكس 30" بنسبة بلغت 1.41%، بما يعادل 246.05 نقطة، ليغلق عند مستوى 17697.49 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "أى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 13. 0% ، بما يعادل 4.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 3530.16 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "أى جى إكس 100 متساوى الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 1.49%، ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى الملياري جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 676 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 67.7 ألف صفقة شراء وبيع.