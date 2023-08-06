الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام أولى تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأحد – أولى تعاملات الأسبوع على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، تلك التى قابلتها عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

 

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و200 مليار جنيه.

 

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "أى جى إكس 30" بنسبة بلغت 1.41%، بما يعادل 246.05 نقطة، ليغلق عند مستوى 17697.49 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "أى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 13. 0% ، بما يعادل 4.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 3530.16 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "أى جى إكس 100 متساوى الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 1.49%، ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى الملياري جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 676 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 67.7 ألف صفقة شراء وبيع. 

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأحد صعود جماعي عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاجنبية و المتعاملين الافراد المصريين ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه ترليون و 200 مليار جنيه
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جهود الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

صفقات الزمالك الجديدة استعدادًا لموسم 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟