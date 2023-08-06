مدير إدارة الكراكات يبرز مميزات مشروع ازدواج قناة السويس

كشف المهندس هشام هاني عبدالحليم، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، إن قناة القناة السويس لها دور تنموي من خلال المشروعات تنموية، أبرزها أعمال الاستزراع السمكي في منطقة قنطرة شرق، مضيفًا أن هناك مشروعات سياحية تتم بدراسات وافية، لتكون نموذجًا جيدًا لأعمال الاستثمار في المنطقة.

وأضاف "عبدالحليم" خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع ازدواج القناة من الكم 122 إلى الكم 132، يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بحوالي 6 مراكب إضافية، لافتًا إلى أنه يزيد درجة الأمان والثقة، لعدم تكرار حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" الذي وقع منذ عامين.

وتابع مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس: "نحلم بازدواج قناة السويس بالكامل، لكن الأمر يتم وفق دراسات وترتيبات ليكون مدروسًا جدواه وإمكانياته بشكل جيد".