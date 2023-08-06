تنفيذًا لقرار "الوزراء".. "الثقافة" تطبق نظام "العمل عن بُعد" الأحد من كل أسبوع

بدأت وزارة الثقافة المصرية، بتطبيق نظام العمل عن بعد "أون لاين" على أن يطبق القرار يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بعمل الموظفين في المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجماهير من المنزل وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء للعاملين بوزارة الثقافة بالعمل من المنزل (أون لاين) أيام الأحد، من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، مشيرة إلى استمرار فعاليات المهرجان القومي للمسرح، على عدد من مسارح القاهرة.

كما شددت وزيرة الثقافة على التأكيد على المتابعة الجادة للعمل من خلال رؤساء القطاعات، ومتابعة كافة أطر العمل المختلفة التي تقوم بها وزارة الثقافة، وتقديم الخدمة الثقافية لكافة المواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه نظرًا لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الإنارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".