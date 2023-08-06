الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يستهل فعاليات زيارته إلى الأقصر

فريق التواصل بهيئة
فريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

التقى اليوم الأحد فريق عمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المكون من د. ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل، والدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز، والأستاذ محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة، والأستاذ رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة مع السيد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمحافظة، ولا سيما أن محافظة الأقصر تولي اهتمامًا خاصًا برفع وعي الجماهير. 

وتوجه ممثلو الهيئة بخالص الشكر إلى مكتبة مصر العامة بالمحافظة لدعمها لأنشطة الهيئة التوعوية وتوفيرها كل السبل التي تساهم في دعم جهود الهيئة في تنفيذ دورها في التوعية الجماهيرية بكل ما يخص الأنشطة النووية والإشعاعية السلمية بجمهورية مصر العربية.

ورافق محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة السيد نائب المحافظ ووفد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حيث افتتح نائب المحافظ  ركن خاص بمكتبة مصر العامة يضم كافة إصدارات الهيئة والتي تصدر بصورة دورية، كما توجه بعد ذلك مرافقًا فريق عمل الهيئة والسيد مدير مكتبة مصر العامة  إلى المكتبة المتنقلة حيث تم إعلان تدشين وضم إصدارات الهيئة إلى المكتبة المتنقلة لضمان الوصول الى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مراكز وقرى محافظة الأقصر، وهي أول مكتبة متنقلة على مستوى الجمهورية تضم إصدارات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

رئيس الجامعة اليابانية يكرم 4 لحصولهم على شهادة دولية بالمحاسبة من بريطانيا

اتفاق جديد بين مصر وسنتامين على نموذج استغلال الثروة المعدنية بمناطق الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟