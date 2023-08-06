فريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يستهل فعاليات زيارته إلى الأقصر

التقى اليوم الأحد فريق عمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المكون من د. ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل، والدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز، والأستاذ محمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة، والأستاذ رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة مع السيد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمحافظة، ولا سيما أن محافظة الأقصر تولي اهتمامًا خاصًا برفع وعي الجماهير.

وتوجه ممثلو الهيئة بخالص الشكر إلى مكتبة مصر العامة بالمحافظة لدعمها لأنشطة الهيئة التوعوية وتوفيرها كل السبل التي تساهم في دعم جهود الهيئة في تنفيذ دورها في التوعية الجماهيرية بكل ما يخص الأنشطة النووية والإشعاعية السلمية بجمهورية مصر العربية.

ورافق محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة السيد نائب المحافظ ووفد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حيث افتتح نائب المحافظ ركن خاص بمكتبة مصر العامة يضم كافة إصدارات الهيئة والتي تصدر بصورة دورية، كما توجه بعد ذلك مرافقًا فريق عمل الهيئة والسيد مدير مكتبة مصر العامة إلى المكتبة المتنقلة حيث تم إعلان تدشين وضم إصدارات الهيئة إلى المكتبة المتنقلة لضمان الوصول الى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مراكز وقرى محافظة الأقصر، وهي أول مكتبة متنقلة على مستوى الجمهورية تضم إصدارات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.