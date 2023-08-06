"أسبوع شباب الجامعات".. رحلة مليئة بالأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية

أعلنت جامعة حلوان، المضيفة لأسبوع شباب الجامعات لعام 2023، عن الأنشطة المتنوعة التي ستقام خلال هذا الأسبوع الحافل.

ويشارك في الأسبوع 24 جامعة، ويتم تنظيمه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس جامعة حلوان الدكتور سيد قنديل.

الأنشطة الاجتماعية

تتضمن الأنشطة الاجتماعية في أسبوع شباب الجامعات العديد من الفعاليات المثيرة والمفيدة. من بينها:

الطالب المثالي: يتم تكريم الطلاب الذين يتميزون في مجالات مختلفة. القوافل الطبية: تقديم الخدمات الطبية للطلاب والمجتمع المحلي. الشطرنج: تنظيم بطولات للشطرنج لتعزيز التفكير الاستراتيجي. الأبحاث العلمية: تشجيع الطلاب على القيام بالأبحاث العلمية والمشاركة فيها.

الأنشطة الفنية

تتضمن الأنشطة الفنية المقامة خلال أسبوع شباب الجامعات العديد من الفعاليات الفنية المبتكرة والملهمة، بما في ذلك:

المعرض الفني: عرض أعمال الطلاب الفنية وتقديمها للجمهور. الكرنفال: تنظيم كرنفال مليء بالألوان والأنشطة الممتعة. الورشة الفنية: تقديم ورش عمل فنية لتعليم الطلاب مهارات جديدة. الموسيقى والكورال: تقديم عروض موسيقية وكورالية من قبل الطلاب.

الأنشطة الثقافية

تتضمن الأنشطة الثقافية في أسبوع شباب الجامعات العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتقاليد، بما في ذلك:

القرآن الكريم: تنظيم مسابقات في تلاوة القرآن الكريم. الأحاديث النبوية: تقديم دروس ومحاضرات حول الأحاديث النبوية. الإنشاد الديني: تقديم أداء للأناشيد الدينية. دوري المعلومات: تنظيم مسابقات معرفية لتعزيز التعلم والمعرفة. القصة القصيرة: تشجيع الطلاب على الكتابة الإبداعية من خلال مسابقة القصة القصيرة. الخط العربي: تقديم ورش عمل في الخط العربي للحفاظ على هذا الفن التقليدي. صحف الحائط: تشجيع الطلاب على المشاركة في الصحافة من خلال إعداد صحف الحائط. المراسل التلفزيوني: تقديم فرصة للطلاب لتجربة العمل كمراسلين تلفزيونيين.

الجامعات المشاركة

تشارك في أسبوع شباب الجامعات 24 جامعة من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة بنها، جامعة المنوفية، جامعة قناة السويس، جامعة سوهاج، جامعة دمنهور، جامعة المنصورة، جامعة الأقصر، جامعة الإسكندرية، جامعة مدينة السادات، جامعة دمياط، جامعة بني سويف، جامعة بورسعيد، وزارة التعليم العالي، جامعة السويس، جامعة حلوان، جامعة المنيا، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة طنطا، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة العلمين الدولية.

أسبوع شباب الجامعات هو فرصة رائعة للطلاب للتواصل والتفاعل والتعلم والتمتع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية. يهدف الأسبوع إلى تشجيع الطلاب على التفوق والتميز في مجالات مختلفة وتعزيز التنافس الشريف بينهم.