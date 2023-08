بفيلم رومانسي عن حياتهما.. هاري وميجان يحاولان إنقاذ صفقتهما مع "نيتفليكس"

يخطط الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لإنتاج فيلم جديد عبر منصة نيتفليكس في محاولة لترسيخ مستقبلهما في هوليوود بعد شهور قليلة من الاضطرابات في عملهم وفسخ تعاقدهم مع منصة “سبوتيفي” عملاق الموسيقى والبودكاست.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن دوق ودوقة ساسكس اشتريا حقوق الرواية الرومانسية Meet Me At The Lake من تأليف Carley Fortune، والتي يقدر الخبراء أنها قد تكلفهم ما يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.

الفرصة الأخيرة لهاري وميجان

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن الإنتاج يُعد أول مشروع للثنائي الملكي بعيدًا عن الكاميرا، في ما يمكن أن يكون لحظة نجاح أو نهاية لثرواتهما التلفزيونية.

وأضافت أن الرواية الرومانسية Meet Me At The Lake، التي بيعت 37 ألف نسخة في الأسبوع الأول وحده، هي قصة خيالية رومانسية تستند إلى شخصين يبدأن قصة حب مع بعضهما البعض في الثلاثينيات من العمر - تمامًا مثل الدوق والدوقة نفسيهما، كما تصف الرواية الصدمة التي تعرضت لها الشخصية التي فقدت أحد والديها في حادث سيارة عندما كانت طفلة، وتواصل تغطية موضوعات تشمل الكحول وتعاطي المخدرات وهي الموضوعات التي تحدث عنها الأمير باستفاضة في مذكراته المفاجئة.

وتابعت أنه وفي إشارة إلى ماضي ميجان، تقع الرواية في تورنتو، حيث عاشت الممثلة أثناء تصوير مسلسل "سوتس".

قال أحد المطلعين: "استحوذت مواضيع الكتاب على اهتمام الزوجين وتم اختياره لأول فيلم لهما مع نيتفليكس".

وأضافت الصحيفة، أن المشروع يأتي بعد أن فقد الزوجان صفقة المبلغ عنها بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني مع "سبوتيفي" بعد سلسلة واحدة من نماذج بودكاست لميجان، لكن شراء حقوق الرواية وتحويلها لعمل فني سيفيد هاري وميجان قليلاً لأن هوليوود قد توقفت عن العمل تمامًا بسبب إضراب كتاب السيناريو الذي استمر لعدة أشهر، والذي انضم إليه العديد من الممثلين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه منذ مغادرة الزوجين حياة العائلة المالكة العاملة، تسببا في جدل حول السلسلة الوثائقية التي بثتها نيتفليكس بعنوان "هاري وميجان"، وإصدار الأمير هاري لاحقًا لمذكراته، حيث وجه كلاهما سلسلة من الاتهامات ضد العائلة المالكة، وأبرزها شقيق هاري الأمير ويليام.