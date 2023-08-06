الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بفيلم رومانسي عن حياتهما.. هاري وميجان يحاولان إنقاذ صفقتهما مع "نيتفليكس"

هاري وميجان
هاري وميجان

يخطط الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لإنتاج فيلم جديد عبر منصة نيتفليكس في محاولة لترسيخ مستقبلهما في هوليوود بعد شهور قليلة من الاضطرابات في عملهم وفسخ تعاقدهم مع منصة “سبوتيفي” عملاق الموسيقى والبودكاست.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن دوق ودوقة ساسكس اشتريا حقوق الرواية الرومانسية Meet Me At The Lake من تأليف Carley Fortune، والتي يقدر الخبراء أنها قد تكلفهم ما يصل إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.

الفرصة الأخيرة لهاري وميجان

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن الإنتاج يُعد أول مشروع للثنائي الملكي بعيدًا عن الكاميرا، في ما يمكن أن يكون لحظة نجاح أو نهاية لثرواتهما التلفزيونية.

txt

بسبب إضراب هوليوود.. هل يفقد هاري وميجان فرصتهما الأخيرة مع "نيتفليكس"؟

وأضافت أن الرواية الرومانسية Meet Me At The Lake، التي بيعت 37 ألف نسخة في الأسبوع الأول وحده، هي قصة خيالية رومانسية تستند إلى شخصين يبدأن قصة حب مع بعضهما البعض في الثلاثينيات من العمر - تمامًا مثل الدوق والدوقة نفسيهما، كما تصف الرواية الصدمة التي تعرضت لها الشخصية التي فقدت أحد والديها في حادث سيارة عندما كانت طفلة، وتواصل تغطية موضوعات تشمل الكحول وتعاطي المخدرات وهي الموضوعات التي تحدث عنها الأمير باستفاضة في مذكراته المفاجئة.

وتابعت أنه وفي إشارة إلى ماضي ميجان، تقع الرواية في تورنتو، حيث عاشت الممثلة أثناء تصوير مسلسل "سوتس".

قال أحد المطلعين: "استحوذت مواضيع الكتاب على اهتمام الزوجين وتم اختياره لأول فيلم لهما مع نيتفليكس".

وأضافت الصحيفة، أن المشروع يأتي بعد أن فقد الزوجان صفقة المبلغ عنها بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني مع "سبوتيفي" بعد سلسلة واحدة من نماذج بودكاست لميجان، لكن شراء حقوق الرواية وتحويلها لعمل فني سيفيد هاري وميجان قليلاً لأن هوليوود قد توقفت عن العمل تمامًا بسبب إضراب كتاب السيناريو الذي استمر لعدة أشهر، والذي انضم إليه العديد من الممثلين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه منذ مغادرة الزوجين حياة العائلة المالكة العاملة، تسببا في جدل حول السلسلة الوثائقية التي بثتها نيتفليكس بعنوان "هاري وميجان"، وإصدار الأمير هاري لاحقًا لمذكراته، حيث وجه كلاهما سلسلة من الاتهامات ضد العائلة المالكة، وأبرزها شقيق هاري الأمير ويليام.

txt

"ديلى ميل": هارى وميجان يخسران أكبر مؤيديهما فى الصحافة العالمية

نيتفليكس هاري ميجان صفقة رواية رومانسية فيلم
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"الدستور" يكشف شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

"شوه وجهى وأمه سحلتنى".. مروة تحكى مأساتها بعد رفضها معاكسة شاب بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟