بسبب إضراب هوليوود.. هل يفقد هاري وميجان فرصتهما الأخيرة مع "نيتفليكس"؟

قال مصدر مقرب من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، إن إنتاج مشروعات "نيتفليكس" المستقبلية أصبح "صعبًا" بسبب إضراب كتاب هوليوود.

وأصدر دوق ودوقة ساسكس فيلمًا وثائقيًا من ستة أجزاء بعنوان "هاري وميجان"، في ديسمبر الماضي - وهو أول مشروع يخرج من الصفقة البالغة 80 مليون جنيه إسترليني التي وقعاها مع الشبكة في عام 2020، بعد فترة وجيزة من تنحيهما عن العمل كأفراد من العائلة المالكة البريطانية.

- إضراب واسع وظلال سيئة

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فبعد ثلاثة أسابيع من ليلة رأس السنة الجديدة، أطلق الثنائي إنتاجهما الثاني على المنصة الرقمية "لايف تو ليد"، والذي كان يدور حول قادة عالميين ناضلوا من أجل العدالة الاجتماعية، والآن، يُقال إن الزوجين يجرون محادثات لتقديم فيلم وثائقي ثالث على نيتفليكس حول القضايا الإنسانية في جنوب إفريقيا والذي سيشاهدهما يلتقيان بالمجتمعات المحلية.

وقال مصدر مقرب من الزوجين، إنه من الصعب المضي قدمًا في أي من مشاريع نيتفليكس بسبب الإضراب المستمر للكتاب الأمريكيين.

وتابعت الصحيفة، أن هيلاري داف وبوب أودينكيرك وكيفن بيكون من بين النجوم الذين انضموا إلى زملائهم الممثلين في صفوف الاعتصام، وسط أكبر إضراب صناعي منذ 60 عامًا، وتم الإضراب خارج الاستوديوهات الرئيسية في لوس أنجلوس، بما في ذلك نيتفليكس و Warner Bros وديزني و Paramount، ولكن تم قطعه ، أمس الاثنين، بسبب الحرارة.

وأشارت إلى أن العمل يوم الجمعة بدأ بعد انهيار مفاوضات العقد بين نقابة الممثلين Sag-Aftra (نقابة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو) وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP).

- 160 ألف ممثل في إضراب في جميع أنحاء الولايات المتحدة

ويُشارك الآن ما يقرب من 160 ألف ممثل في إضراب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لينضموا إلى 11500 عضو من نقابة الكتاب الأمريكية (WGA)، الذين بدأوا إضرابهم في 2 مايو، وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها النقابتان عن العمل منذ عام 1960.

وأوضحت الصحيفة أن الإضراب المستمر أيضًا يؤثر على خطط فيلم نيتفليكس الوثائقي القادم لهاري وميجان والذي من المقرر أن يراهم يزورون جنوب إفريقيا - حيث يعني الإجراء أنهما لا يستطيعان المضي قدمًا في الإنتاج، ولم يتم الإعلان عن أي إعلان رسمي بشأن البرنامج الجديد.

وقال مصدر للصحيفة إن الكاميرات ستتابع عائلة ساسكس "أثناء زيارتهم للمجمعات ومشاركة التعليم الطبي"، حيث من المقرر أن يكون الإنتاج مشروعًا مشتركًا من نيتفليكس ومؤسسة آرتشويل فاونديشن المملوكة لهاري وميجان.

وأضاف المصدر: "ميجان حريصة بشكل خاص على مشاركة المعلومات، حول الولادة بأمان مع النساء اللواتي تلتقي بهن".

ومع ذلك، زعم تقرير صحفي أنه يمكن أن يكون إنتاجًا منفردًا لهاري، على خطى والدته الأميرة ديانا التي ذهبت أيضًا إلى إفريقيا لزيادة الوعي بالألغام الأرضية.