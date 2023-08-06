الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لأول مرة.. منتجات معرض "ديارنا" فى مهرجان "خريف صلالة" بعمان

ديارنا
ديارنا

يشارك معرض «ديارنا» للمنتجات اليدوية والتراثية للمرة الأولي بمهرجان «خريف صلالة» بسلطنة عمان، وذلك فى إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين مصر وسلطنة عمان، حيث  تنافس معروضات «ديارنا» مع منتجات 300 عارض يمثلون 15 دولة عربية وآسيوية، وتتميز منتجات «ديارنا» بالتنوع وثراء التصميمات والجودة، بالإضافة إلى ارتباطها بالتراث المصري الأصيل.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعرض تمتد فترة مشاركته حتى السابع من سبتمبر المقبل، ويضم ٣٠ منتجًا من التراث المصري، والتي تشمل الكليم المصري، والمشغولات النحاسية الإسلامية والفرعونية والمفروشات القطنية ذات الجودة العالية، والاكسسوارات والحلي النسائي ومنتجات أخميم والصدف والخوص وأشغال التللى، حيث تشهد المنتجات المصرية إقبالًا واسعًا ودعمًا من الجالية المصرية بعمان.

وأشارت القباج إلى أن مثل هذه المشاركات للمنتجات التراثية المصرية بالمعارض الخارجية تفتح أسواقًا خارجية متميزة للمنتج المصري، وتعد فرصة هامة لدراسة الفرص التجارية الخارجية واحتياجات الأسواق الخارجية، كما تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير.

وتأتي هذه المشاركة الأولي فى المهرجان الذى يقام بمحافظة ظفار في سلطنة عمان، والتي تشتهر بالشعبية المتزايدة بين المواطنين الخليجيين والمغتربين والسياح الأجانب، ويقدم الإطلالات الثقافية، والفنية، والرياضية والتراث والمسابقات وأنشطة التسوق.

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