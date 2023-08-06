سؤال برلماني لوزير الصحة عن طرق التخلص من المخلفات الصحية في المستشفيات

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال لوزير الصحة، عن طريقة التخلص من المخلفات الطبية على مستوى المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة.

وتساءلت النائبة: هل يتم التخلص من المخلفات بطريقة آمنة أم أن المديريات والمستشفيات تتعامل مع المخلفات الطبية وكأنها مخلفات منزلية تسلمها لجامعي القمامة الذين قد يضعونها على الأرصفة في الشوارع؟، وهل هناك متابعة ورقابة على طريقة التخلص من المخلفات بطريقة سليمة؟.

كما تساءلت عن تدوير المخلفات الطبية وطريقة التخلص منها والمحارق الخاصة بوزارة الصحة، وهل توجد شركات لإدارة مخلفات المصانع والمستشفيات؟، مطالبة بتوضيح طريقة التخلص من المخلفات الطبية لكل المستشفيات على مستوى الجمهورية.