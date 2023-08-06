الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد: توصيات الحوار الوطنى بشأن النظم الانتخابية تدعم المسار الديمقراطى

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

رحب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بما توصلت إليه لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بالحوار الوطني بشأن النظم الانتخابية، والتي جاءت بعد مناقشات ثرية داخل الجلسات العامة للحوار التي عقدت خلال الفترة الماضية، مثمنًا تضمين رؤية الحزب  التي طرحها بجانب أحزاب أخرى بشأن النظام الانتخابي ضمن المقترحات النهائية للنظام الانتخابي الأمثل.

وأوضح صقر، في بيان اليوم، أن الحزب يرى أن الأنسب للمرحلة المقبلة هو النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة المطلقة والنسبية، حتى يضمن مشاركة الأحزاب الصغيرة عبر القوائم النسبية على مستوى المحافظات، ومشاركة الأحزاب الأكبر في القائمة المغلقة على مستوى الجمهورية.

وذكر أن التوصل إلى نظام انتخابي أمثل يتوافق مع جميع التوجهات السياسية، يعطي طمأنينة للأحزاب أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمشاركة كل أطراف العملية السياسية في الحياة النيابية، وأن تجد لنفسها مساحة للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية؛ مما سيكون لذلك أثر كبير على الناخب نفسه ونسب الإقبال على العملية الانتخابية، مضيفًا أن المقترحات الثلاثة للنظم الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ تعكس الاهتمام الكبير من جانب إدارة الحوار الوطني بجميع ما يطرح على طاولة المناقشات، حيث عبرت تلك المقترحات المتعلقة بالنظام الانتخابي عن رؤى كل التيارات السياسية، وهو ما يدعم المسار الديمقراطي كما يبرهن على جدية الحوار الوطني.

وأكد حزب الاتحاد أن مقترحات النظم الانتخابية التي من المقرر رفعها لرئيس الجمهورية من أهم ثمار الحوار الوطني بعد مقترح مد الإشراف القضائي، والذي استجاب له الرئيس السيسي سريعًا بإحالته للجهات المختصة.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الأهم في مسألة النظام الانتخابي أن تحقق التعددية الانتخابية وتسمح لجميع أطراف العملية السياسية بالمشاركة في الحياة النيابية، مع الأخذ في الاعتبار قدرات الأحزاب التي تنعكس على تواجدها في الشارع، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى التوصل إلى نظام توافق يرضي جميع غالبية التيارات السياسية ويحقق دوره في عملية الإصلاح السياسي التي عقد من أجلها الحوار الوطني في الأساس.

وأشار حزب الاتحاد إلى أنه منفتح على جميع الأنظمة الانتخابية ما دامت تحقق مبدأ التعددية الحزبية، وتعطي فرصة للأحزاب، لأن تكون متواجدة بفاعلية وتحفظ حظوظها في الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ.

حزب الاتحاد المستشار رضا صقر النظم الانتخابية الجلسات العامة للحوار القائمة المطلقة الأحزاب القائمة المغلقة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

رئيس الجامعة اليابانية يكرم 4 لحصولهم على شهادة دولية بالمحاسبة من بريطانيا

النصر السعودى يكشف حقيقة مواعدة رونالدو لحليمة بولند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟