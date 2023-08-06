الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة تبدأ تطبيق نظام العمل عن بُعد.. يوم الأحد من كل أسبوع طوال أغسطس

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بعدد من الإجراءات لتطبيق نظام العمل من المنزل لكافة العاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تمثلت في أن يقوم السادة مساعدو الوزير بتوزيع المهام على جميع العاملين بالإدارات المتخصصة تحت إشرافهم ومتابعة تنفيذ المهام ومراجعتها.

في ضوء قرار مجلس الوزراء ببدء عمل بعض الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، بدأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس في تفعيل نظام العمل عن بُعد "online"، على أن يطبق هذا القرار يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري.

كما وجهت  الوزيرة بإعداد تقرير عن المهام التي يتم إنجازها خلال يوم الأحد من كل أسبوع ورفعها للعرض عليها.

وتابع بيان للوزارة : هذا بالإضافة إلى استمرار عمل وحدة الشكاوى بوزارة الهجرة بكامل طاقتها خلال فترة تطبيق هذا القرار في استقبال شكاوى واستفسارات المصريين في الخارج والعمل على حلها، وذلك عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك من أرقام وبريد إلكتروني وأيضًا صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، على مدار الساعة. 

وأشارت السفيرة سها جندي إلى ضرورة الالتزام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية، بما لا يخل بسير وانتظام العمل.

قرار مجلس الوزراء الحكومية online وزيرة الهجرة الهجرة
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