بتكلفة ملياريِّ جنيه.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي بأبو تشت

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية على عددٍ من مشروعات الصرف الصحي بمركز أبوتشت، الذي يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف متابعة معدلات تنفيذ محطات الرفع والمعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي الفرعية بقرية بلاد المال بحري، وتتكون من بيارة وعنبر تشغيل وغرفة المحابس الرئيسية، غرفة صمام الحاجز، بنسبة تنفيذ بلغت٩٠٪؜، والمقرر الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تابع الداودي، جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي سمهود المقامة على مساحة ١٥٠ فدانًا بطاقة استيعابية تبلغ ٢٠ ألف م٣/ يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ ٩٠٪؜ من أعمال المحطة والتي تتكون من أحواض لاهوائية، أحواض ترددية، أحواض إنضاج، ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلا لتصل إلى ٣٠ الف م٣ / يوم، وتخدم المحطة قرى شمال مركز أبوتشت البالغ عددها ٨ قرى هي: (الاوسط سمهود، العوامر وبني برزة، بلاد المال بحري، ابوشوشة، البحري سمهود، العمرة، الخوالد، الرواتب) وذلك من خلال ١٢ محطة رفع رئيسية وفرعية، بإجمالي نسبة تنفيذ محطات الرفع بلغت ٦٨٪؜.

وبلغ إجمالي أطوال شبكات الانحدار المرتبطة بها ٣٢٦ كم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٩٩٪، كما يتم ربط محطات الرفع بمحطة المعالجة من خلال خطوط طرد بإجمالي أطوال بلغت ٤٠ كم تقريبًا بأقطار تبدأ من ٢٢٥ ملم وتصل إلي ١٤٠٠ ملم، وسوف يخدم مشروع الصرف الصحي بقرى شمال أبوتشت، حوالي ٣٢٠ ألف مواطن من أهالي تلك القرى، ومن المقرر دخولها الخدمة جزئيًا في ٣٠ سبتمبر المقبل.

كما تفقد محافظ قنا، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوتشت، التي يجري تنفيذها على مساحة ١٥٠ فدانًا بطاقة استيعابية تبلغ ٢٦ ألف م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٤٨٠ مليون جنيه وتخدم ١٢ قرية من قرى مركز أبوتشت، وتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، حيث تتكون المحطة من عدد ٢ حوض لاهوائي، ٢ حوض ترددي، ٦ أحواض إنضاج.

ومن المقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة مستقبلًا لتصل إلى ٣٩ ألف م٣ / يوم، وتخدم المحطة ١٢ قرية من قرى مركز أبوتشت هي: (بلاد المال قبلي، كوم جابر، سمهود، العوامر الغربية، الحبيلات الغربية، القبلى سمهود، كوم يعقوب، الرفشة، عزبة البوصة، القارة، السليمات، الكرنك).

وقال محافظ قنا، إن العمل يجري على قدمٍ وساق للانتهاء من تنفيذ محطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد تمهيدًا لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة بدءًا من شهر سبتمبر المقبل وتخدم المحطة أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن من أهالي تلك القرى.

وأضاف الداودي، أن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز أبوتشت تتخطى ٢ مليار جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولاً بأول، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مصري.