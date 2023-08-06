"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل خلال أغسطس
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي
- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الابيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض بالوجه القبلى او جيزة 20 بالوجه البحرى ومصر الوسطى.
- يجب الا تزيد نسبه كربونات الكالسيوم عن 8 - 10 % فى أرض المشتل
- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان اى يضاف 200 كجم سوبر فوسفات احادى / فدان او 4 شكارة سوبر فوسفات احادى / فدان وتسوى جيدا وتقسم اما الى احواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين او مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين .
- اتجاه التخطيط من بحرى الى قبلى
- معدل التقاوى 40-45 كجم /فدان فى حالة الزراعة فى احواض ، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة فى خطوط او مصاطب
- اجراء رية المحاياه بعد رية الزراعة 4-7 يوم ولاتترك الأرض تتشقق على البادرات وحتى يتم اكتمال الأنبات
- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الزراعة.
- إنتاج البصل من البصيلات
- اختيار الارض الملائمة لإنتاج البصل من البصيلات ويراعى فيها خلوها من أمراض التربة (العفن الابيض - الجذر القرنفلى )
- تحرث الارض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة او قبل الحرثة الثانية بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات أحادي / فدان أي 3 -4 شكاير سوبر فوسفات أحادي / فدان وتسوى جيدا.
- يتم التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين ويتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية والمسافة بين النباتات 7-10 سم. او يتم الزراعة في سطور بمعدل 36-400 سطر/قصبتين والمسافة بين النباتات 7-10 سم
- اتجاه التخطيط يجب أن يكون من قبلي الى بحيرى وتتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية.
- التأكد من ان البصيلات عبارة عن الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض
- التأكد من ان البصيلات ذات قطر من 8 مم الى 16 ملم
- يحتاج الفدان الى حوالي 250 كجم من البصيلات.