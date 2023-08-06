الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بالعمل بنظام الـ"أونلاين"

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل بنظام الـ"أونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه اعتبارا من اليوم 6 أغسطس 2023.

وتفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل بالإدارات المسُتثناة من القرار، حيث تم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيدا للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد بجانب التأكد من غلق عدد من الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار.

كما تابع الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمجالس القروية، للاطمئنان على تفعيل القرار من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق خلافها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها "أونلاين" من المنزل في هذا اليوم.

ونوه السكرتير العام المساعد إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل عن 25 درجة، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وحسب النسبة المقررة، مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين، وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة، وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات، وإصلاح وصيانة المولدات وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة.

الجهات الحكومية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد الشوارع والميادين العامة اللواء سامي علام
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