الأقمار الصناعية: استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانًا على مناطق جنوب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون الأجواء اليوم شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع اليوم استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل- أسوان- الوادي الجديد)، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي يصاحبها انخفاض في مستوي الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.





ويشهد اليوم الأحد ارتفاعًا مؤقتًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة.