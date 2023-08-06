شريف سعيد يناقش "عسل السنيورة" بمركز قنصلية الثقافي.. الأربعاء

يستضيف مركز قنصلية الثقافي، حفل توقيع ومناقشة رواية "عسل السنيورة" للكاتب شريف سعيد، الصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، في مقر المبنى بمنقطة وسط البلد، على أن يدير المناقشة الإعلامى الدكتور محمد عبده بدوي.

ومن أجواء الرواية نقرأ: لا أحد يعلم ماذا تواري له الأقدار، ورُبما في حياة كل منا قصة مثيرة لم تبدأ بعد! هذا هو ما دار للزوجة العذراء "جوليا" التي جاءت الإسكندرية على متن مراكب الحملة الفرنسية عام ١٧٩٨، وإلى الأبد لم تعد إلى بلادها.

باريس إلى ريف المنصورة مرورًا بالقاهرة وحواف مكة، تدور أحداث قصتها بين ثلاث قارات خلال سنوات فارقتْ فيها الزوج إلى حضن الصديق، أنقذت "حُسنة" وهي عارية وسط الخلاء، منحتْ عذريتها إلى "فاطمة" بنت الغورية سترًا لها، ووقع في حبها شيخ العرب وهي معذبة صلعاء، ليُراق من جسدها في الطرقات العسل بمباركة من «أفروديت» إلهة الحب عند الإغريق.

هكذا في رواية مستوحاة من قصة حقيقية يسافر بنا الكاتب شريف سعيد أكثر من قرنين إلى الوراء عبر أجواء مصرية فرنسية غرائبية وساحرة، راصدًا لحظات الصدام بين عالميْن، وبأسلوب أدبي عذب يجعلنا نطل من عيني "السَّنيورة جوليا" على باحات خلفية لتاريخنا؛ مما يدفعنا لإعادة النظر في أي أحكام تخصّ الماضي وحكاياه.

شريف سعيد، مُخرج وكاتب مصري، وُلد بالقاهرة فى 1979، تخرج بجامعتها فى كلية الإعلام ببداية الألفية الثانية، كتبَ بالعديد من الدوريات المصرية مثل الأهرام والوطن والمصرى اليوم، عملَ بالعديد من القنوات الفضائية، وأخرج ورسم السيناريو لعدد من الأفلام الوثائقية منها دير العذراء، الجمالية، ناس من شُبرا، وصناعة الكذب، رواية "وأنا أحبك يا سليمة" تُعد أول أعماله الأدبية.