الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شباب غزة يطلقون مبادرة "لنجعل شاطئنا أجمل" للحفاظ على شاطئ البحر (فيديو)

مبادرة لنجعل شاطئنا
مبادرة "لنجعل شاطئنا أجمل"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إطلاق شباب غزة مبادرة "لنجعل شاطئنا أجمل" للحفاظ على شاطئ البحر.

 

وأشار التقرير، إلى أنه لقضاء صيف أجمل يتجاوز معه أهالي قطاع غزة لهيب الأجواء الحارة، انطلقت حملة "لنجعل شاطئنا أجمل" بهدف توعية صناع الجمال إلى أكثر الطرق أمانا لتنظيف الشاطئ.

 

وتخلل هذه المبادرة ورشة توعوية لصناع الجمال عن السلامة والمهنية وكيفية التعامل مع المخاطر التي قد تحدق بهم خلال عملهم عبر محاضرات ولوحات وأساليب تعليمية مبتكرة، ووفق خطط وضعت للتنفيذ بالطرق المثلى للتعامل مع مخاطر العمل.

 

نريد تعزيز الثقافة المجتمعية الإيجابية والمواطنة

 

وقال أحد مسئولي المبادرة: "نريد تعزيز الثقافة المجتمعية الإيجابية والمواطنة الإيجابية في شعور جميع الشباب والشابات في غزة بأن شاطئ البحر ملك للجميع، وجميع مرافق المدينة وشوارعها ملك للجميع، ونريد الحفاظ على نظافتها وصيانتها والمشروعات التي تقام فيها مثلما نحافظ على بيوتنا أو أكثر". 

 

فيما قال مسئول آخر: "جئنا اليوم وشاركنا وقمنا بعملنا بشكل مميز، ونستهدف توعية الناس في البحر بأهمية الحفاظ على جمال المكان".

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