الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مشاهد إنسانية لـ رجال الشرطة بالإسكندرية فى مساعدة المواطنين

رجال الشرطة بالإسكندرية
رجال الشرطة بالإسكندرية في مساعدة المواطنين

يسطر رجال الشرطة يومًا تلو الآخر مشاهد إنسانية داخل وخارج المواقع الشرطية في كل المحافظات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالاهتمام بالأمن الإنساني.

وفي هذا الإطار، حرص رجال الشرطة في الإسكندرية على تقديم يد العون للمواطنين، لا سيما أن المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين من جميع المحافظات خلال هذه الأيام للاستمتاع بعروس البحر المتوسط.

وفي الشوارع يقدم رجال المرور مشاهد إنسانية ومتحضرة، من خلال مساعدة المواطنين في عبور الطريق، لا سيما طريق الكورنيش، خاصة كبار السن والحالات الإنسانية. 

ويتواجد رجال الشرطة بمحيط الشواطئ لخلق أجواء آمنة للمصيفين وحراسة فرحتهم خلال فترة الصيف، مع تحريك دوريات أمنية بشكل مستمر.

وسطر رجال الشرطة موقفًا إنسانيًا عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من "مواطن" مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه، التمس مساعدته فى نقله من الشقة محل سكنه لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، لكونه مريضًا ولا يقوى على الحركة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بإشراف اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، لمحل البلاغ، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وسرعة تلبية استغاثته.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يتم تحريك قوافل إنسانية لمساعدة المواطنين وتقديم المساعدات لهم من خلال مبادرة "معك في كل مكان"، وينظم رجال الشرطة ما بين الحين والآخر حملات للتبرع بالدم لصالح المرضى في إطار الدور الإنساني الذي يقومون به.

وتحرص مديرية أمن الإسكندرية على وجود شوادر كلنا واحد في عدة مناطق لتوفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلًا عن انتشار منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لتوفير أغذية مخفضة الأسعار ورسم البسمة على الوجوه.

رجال الشرطة المواقع الشرطية الامن الانساني وزير الداخلية
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