يوم مفصلى فى حياة المصريين.. "إكسترا نيوز" تبرز ذكرى افتتاح قناة السويس

يحتفل المصريون بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، والذى جرت وقائعه يوم الخميس 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، ومرت 8 سنوات على افتتاح القناة، التي كانت بمثابة رد قوي على كل المشككين.

وفى هذا الصدد عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن ذكرى قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن يوم السادس من أغسطس سيظل يومًا مفصليًا فى حياة المصريين وملحمة وطنية سطرها الشعب مع قياداته السياسية.

وأوضح التقرير أن قناة السويس الجديدة كانت حلمًا مصريًا عظيمًا وبعد تحقيقه أضاف للعالم شريانًا جديدًا، وأحدث نقلة اقتصادية جديدة، وتم حفر القناة الجديدة بشكل موازٍ للقناة القديمة من أجل تقليل وتسريع عملية عبور السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة.

كما أوضح التقرير أن القناة الجديدة أسهمت فى تحويل القناة من معبر اقتصادى إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى للنقل والتجارة، ورفع إجمالي إيرادات القناة لتسجل أرقامًا غير مسبوقة، محققة أعلى إيراد بلغ 9.4 مليار دولار على الرغم من الأزمات العالمية.

نجحت القناة فى تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة الاستيعابية والعددية، ليصل متوسط عبور السفن العام الماضى 68 سفينة يوميًا مقابل 47 سفينة متوسطًا يوميًا عام 2014.