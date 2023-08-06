الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بضبط هاربين فى مقتل خفير بالسلام

متهمين
متهمين

أمرت نيابة السلام أول، اليوم الأحد، بسرعة ضبط وإحضار شخصين اشتركا مع آخرين في واقعة قتل خفير بسبب الخلاف على حراسة ورشة.

كان قد وصل بلاغ لقسم شرطة السلام أول بوفاة خفير خصوصي، متأثر بإصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه بطلق ناري، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش.

بإجراء التحريات باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم سلاح.

بمواجهتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين جار ضبطهم لذات الخلافات.

ونجح رجال المباحث بإشراف اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية، حيث تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهارب.

ضبط وإحضار قتل حراسة ورشة الخلاف نيابة السلام أول
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