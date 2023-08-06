الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين: وفرنا 274 مليون جنيه خلال 6 أشهر

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام

قال النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، إن خطة المرحلة الماضية في إدارة النقابة تمثلت في ترشيد النفقات، وتجفيف بؤر الفساد داخل النقابة.

وأضاف في تصريحات له: نتج عن هذه الخطة توفير 274 مليون جنيه في 6 أشهر، رغم شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة 3 أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا بمبلغ 7 ملايين جنيه تم دفعها بالكامل.

وتابع: كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة والذي يتكون من 7 عمائر تتضمن 76 شقة فندقية على أعلى مستوى، وكذلك افتتاح فندق المحامين ببورسعيد.

وكان التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عددًا من السادة النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، بالإضافة إلى عدد من المحامين، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.

وعقد نقيب المحامين اجتماعًا مع الأستاذ خالد عمار نقيب محامي جنوب سيناء، والأستاذ علاء النحاس نقيب محامي جنوب البحيرة، والأستاذ حازم طه نقيب محامي الفيوم، والأستاذ محمد خليل نقيب محامي طنطا.

وبحث نقيب المحامين، عددًا من الطلبات المختلفة المقدمة إليه من الحضور، وقام بالموافقة على بعض الطلبات التي تيسر على المحامين، وإحالة البعض الآخر إلى اللجان المشكلة من قبله لبحثها والبت في أمرها.

النقيب العام عبد الحليم علام بؤر الفساد نادى المحامين المحامين
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